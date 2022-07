Projekte nun viel teurer

Zum Haareraufen! Die ungebrochene Teuerung trifft an erster Stelle die Konsumenten. Wer hätte vor Kurzem gedacht, dass der billigste Liter Milch mit 1,29 Euro so viel kostet wie vor einem Jahr der teuerste?

Doch nicht nur der einzelne Bürger ist von der Teuerung gebeutelt, es sind auch die Bürger in der Gesamtheit, wenn man sich die Situation der Kommunen genauer anschaut. Sehr wichtige Vorhaben, etwa in den Bereichen Abwasser, Wasserversorgung oder Sanierungen, sind mit einem Schlag viel teurer geworden. Vor diesem Hintergrund ist es nur allzu verständlich, dass auch beim Schulprojekt in Obritzberg-Rust jeder Cent umgedreht wird.

Wie umfangreich das Vorhaben umgesetzt wird, hängt auch von den Kosten ab: Ob „nur“ saniert, umgebaut oder gar aufgestockt werden soll, berät intensiv ein Arbeitskreis, der sich in der Gründung befindet und bald tagen wird. Die Teuerung kennt keine Sommerpause.