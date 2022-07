Sister-Act rockt die EM

Alle lieben dieses Frauen-Wunder-Team bei der EM in England! Und mittendrin ist der Neulengbacher Jungstar Julia Hickelsberger-Füller. Mit ihren Powersprints und erfrischend kreativem Spiel trug sie wesentlich zum Einzug ins Euro-Viertelfinale bei. Diese EM wird ihren Wert am Transfermarkt beträchtlich steigern. Julia gehört zu den Entdeckungen dieser EM und ist mit ihren 19 Jahren noch lange nicht am Höhepunkt ihrer Karriere angelangt.

Bereits Bruno Mangl, viel zu früh verstorbener Erfolgsobmann des SV Neulengbach, hielt Julia für das größte Talent, das je in Neulengbach gekickt hat. Und er sollte wie stets recht behalten!

Doch auch ihre Schwester, Ex-Neulengbach-Kapitännin Sonja Hickelsberger-Füller, bestach am Donnerstag als Kommentatorin im EM-Studio. Eloquent und fachlich kompetent empfahl sie sich für weitere Aufgaben. Vielleicht ja auch mal bei einem Herren-Länderspiel …