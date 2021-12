Das erste Mal ist zentral

Der Knoten ist geplatzt. Mit 25 Jahren hat der Herzogenburger Jakob Dusek seinen ersten Sieg im Weltcup der Boardercrosser eingefahren. Just in jener Woche da auch der Böheimkirchner Ski-Crosser Tristan Takats mit dem erstmaligen Einzug ins große Finale der besten Vier einen Meilenstein gesetzt hat. Das „erste Mal“ kann eine zentrale Rolle in der weiteren Entwicklung spielen.

Die Physis ist nur eine Komponente im Sport. Viel spielt sich auch im Kopf ab. Und da kann der erste Weltcupsieg, der erste große Erfolg wie ein Dosenöffner wirken. Ist der Schalter erst einmal umgelegt, läuft vieles fast von allein. Weil das Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten publicityträchtiges „Futter“ bekommen hat.

Dusek und Takats haben sich kurz vor Weihnachten selbst mit einem „Karriereturbo“ beschenkt. Den gilt‘s in den kommenden Wochen zu nützen – und zu bestätigen.