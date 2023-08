Ein Knaller zum Kehraus

Vor der 38. Auflage der Austrian Bowl wurde bereits gemunkelt, dass es die Letzte in der NV-Arena sein würde. Mag sein! Rund 5.000 Fans sprachen nicht für St. Pölten.

Aber falls es ein Abschiedsevent war, dann einer mit Pauken und Trompeten. Schon die hitzige Silverbowl bot großes Sportkino. Footballgrößen von einst und jetzt wurden dann vor den Vorhang geholt und in der Halbzeit rockte Julian le Play die NV-Arena!

Das Spiel selbst ließ dann auch keine Wünsche offen. Dass mit dem routinierten Alex Thury (Dragons) und Youngster Michi Szabo (Vikings) zwei Österreicher die Rolle des Spielmachers inne hatten, war eine Premiere. Geschuldet auch der Tatsache, dass die zwei stärksten Teams in der ELF-Liga spielen. Was wieder die maue Zuschauerkulisse erklärt. Für die Vikings-Fans ist's in der AFL doch nur die „Zweiermannschaft“.

Andere europäische Klubs mögen dort Pleite gehen, für die Österreicher hat die ELF Strahlkraft. Auch der alte und neue Champion soll vom Sprung in die große Europaliga träumen.