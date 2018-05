Bessere Werbung in eigener Sache lässt sich kaum denken. Mit einem guten Auftritt und dem ersten Heimsieg im Jahr 2018 gelang‘s den St. Pöltner Bundesliga-Kickern das eigene Publikum ein wenig zu versöhnen. Dass wieder Hoffnung und Selbstvertrauen im Team stecken, ist zu einem guten Teil Trainer Dietmar Kühbauer zu verdanken. Logisch, dass der SKN eine Verlängerung der Zusammenarbeit anstrebt.

Bleiben die Wölfe in der Bundesliga, dann heißt der Trainer in der Saison 2018/19 weiterhin Kühbauer. Alles andere wäre auch schwer nachvollziehbar: Kühbauer konnte einen zaghaften Aufwärtstrend einleiten, Kontinuität auf der Trainerbank hat der Klub dringend notwendig. Wenn die Reklametour der St. Pöltner beim NÖ-Derby in der Südstadt noch ein Erfolgserlebnis bringen sollte, darf auch eine mögliche Relegation kein Schreckgespenst sein. Abwarten und hoffen heißt da die Devise. Bis 28. Mai muss das Ständige Neutrale Schiedsgericht seine Entscheidung in der Causa Hartberg treffen.

Kicker und Coach können bis dahin weitere Pluspunkte sammeln. Dass trotz oder gerade wegen der Kontinuität auf der Trainerbank ein Umbruch im Team ansteht, ist klar. Immerhin hat sich der gute Kern mittlerweile herauskristallisiert.