Winter weist den Weg

Fußball in der Halle? In Corona-Zeiten oftmals verboten und noch öfter wegen der Planungsunsicherheit abgesagt. Heuer stehen die Weichen auf Comeback – unter schwierigen Vorzeichen. Fußball in der Halle? In Zeiten teurer Energie mehr und mehr auch eine Kostenfrage.

Ob und wie sich der Bandenzauber nach der Zwangspause wieder etablieren kann: Das wird der anstehende Winter zeigen. Die ASKÖ-Landesmeisterschaft in Herzogenburg-Ossarn eröffnet am Wochenende eine (etwas ausgedünnte) Hallensaison. Mit dem Futsal-Turnier der Akademien eine Woche später im Sportzentrum steht gleich das nächste Highlight vor der Tür.

Bleibt neben der Fußball-WM in Katar noch ausreichend Gusto auf den Hallenkick erhalten? Die Veranstalter werden genau hinschauen – und den Rechenstift auspacken. Als reines Minusgeschäft hätte das Hallenspektakel keine Zukunft mehr.