Inmitten des Städtedreiecks St. Pölten - Krems - Tulln und in unmittelbarer Nähe zur „Stadt mit Lebensqualität“ befindet sich Traismauer, das in den vergangenen Jahrzehnten einen ungemeinen Aufschwung erfahren hat. Am kommenden Wochenende wird groß gefeiert, denn vor 60 Jahren ist Traismauer in den Rang einer Stadt erhoben worden.

Wer Genuss und Erholung sucht, Stichworte Heurige, Haubenlokal oder Vinothek im Schloss, ist in Traismauer bestens aufgehoben. Eine tadellose Infrastruktur sorgt dafür, dass sich Heimische wohlfühlen und die Welle der Zuzügler nicht abreißt. In den vergangenen Jahren hat sich die Römerstadt auch einen guten Namen in Sachen Nachhaltigkeit gemacht.

Was besonders fasziniert: Wer Brot und Semmeln möchte, geht nicht zu irgendeiner Box oder Stube, sondern zum Pauntzen. Herr Hofstädter ist lieb und nett, aber in Traismauer pilgert man in Sachen Fleisch zum Kerzig. Und wer vital bleiben möchte oder werden will, sucht nicht den Bio-Shop auf, sondern ganz einfach das „G‘sunde Eck“. Das sind Trümpfe Traismauers.