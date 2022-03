Wie lang noch Qualität?

Im Vorfeld der Ab-Hof-Messe in Wieselburg sind die bäuerlichen

Direktvermarkter für die Qualität ihrer Produkte ausgezeichnet worden. Auch heuer konnten zahlreiche Betriebe aus der Region reüssieren. Die Palette der Waren reicht vom Mohnöl über die Blutwurst bis hin zum Birnennektar, Gin und Marillenbrand.

Frische und beste Produkte aus der nahen Umgebung haben auch in der Corona-Zeit große Beliebtheit erfahren. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Stände und Läden, in denen sie angeboten werden, ganz deutlich gestiegen.

Nun gibt es durch die Teuerung allerdings Gegenwind. Vielfach sparen Konsumenten, wenn das Geld in der Börse knapp wird, beim Essen. Da wird plötzlich das Billig-Putenfleisch aus dem Supermarkt wieder modern, weil man sich Qualität nicht mehr leisten kann. Die Teuerungswelle stellt auch eine Gefahr für (Bio-)Landwirte dar.