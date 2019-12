Früher war es ein bisschen einfacher: Die Bürger brachten den Sperrmüll zum Bauhof oder Wirtschaftshof. Dort kümmerte sich ein Mitarbeiter um die fachgerechte Entsorgung.

Heute gibt es Wertstoffsammelzentren. Ihre Errichtung ist nicht immer friktionsfrei. Bestes Beispiel ist die zentrale Sammelstelle für das Fladnitztal in Schweinern. Zwei „rote“ Gemeinden haben sich ebenfalls als Standort angeboten, den Zuschlag bekam das „schwarze“ oder „türkise“ Obritzberg-Rust.

Es geht aber auch bemerkenswert anders. Am Campus 33 in Traismauer wird ein Wertstoffsammelzentrum errichtet, Bürger aus der Römerstadt, aus Inzersdorf-Getzersdorf und Nussdorf werden dort entsorgen. Abgesehen von der diversen Färbung dieser Gemeinden gehört Traismauer (wie auch Herzogenburg) dem Abfallverband für den Bezirk Lilienfeld an, die anderen Kommunen dem Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk St. Pölten. Jedoch: Wo ein guter Wille, ist auch ein Weg.