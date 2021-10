Wolfsburg gibt Ton an

Bald sollte „weißer Rauch“ aufsteigen in St. Pölten: Der neue Sportchef beim SKN wird aller Voraussicht nach Jan Schlaudraff heißen. Eine Personalie, die vor allem eines unterstreicht: Der VfL Wolfsburg macht die Musik.

Schlaudraff war schon als Verbindungsmann der Niedersachsen in St. Pölten, gilt als enger Vertrauter von VfL-Sportchef Jörg Schmadtke. Dass Wolfsburg ein Engagement des Ex-Nationalspielers in St. Pölten forciert, unterstreicht den Stellenwert der Kooperation für den deutschen Spitzenklub. Zum anderen zeigt diese Personalie: Wolfsburg ist gewillt „mitzuregieren“. Auch in die Bestellung des künftigen Geschäftsführers soll der große Bruder aus Deutschland eingebunden werden.

Dem VfL geht‘s um Erfolg, um eine Entwicklungsplattform für die Kooperationsspieler. Davon wird der SKN profitieren. Aber all das hat einen Preis. Und der heißt Eigenständigkeit.