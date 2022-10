Zug um Zug moderner

Schau an, schau an, was so ein Wahlkampf alles bewirken kann; und erst recht Umfragewerte, in denen die Prozente steil bergab zeigen. Die ÖVP hat nun ihr Herz für den öffentlichen Verkehr entdeckt.

Immerhin: Was die Umsetzung der Vorhaben anbelangt, ist Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko mit Sicherheit viel mehr zu trauen als einem ganzen Rudel von Ministern. Völlig unabhängig von der Parteifarbe ist es bei ihnen bei Vertröstungen, Verzögerungen oder im Extremfall gar bei leeren Versprechen geblieben.

Die Schaffung der Zweigleisigkeit zwischen Herzogenburg und der Landeshauptstadt sowie die Elektrifizierung der Strecke von Krems nach Herzogenburg sind, was die Zeit anbelangt, noch in weiter Ferne. Das ist aber kein Verschulden des Landes, der Bund ist schon lange säumig. Dass die Zugsgarnituren erneuert worden, die man nicht einmal mehr in Albanien findet, kann man nur mit einem Wort kommentieren: Endlich!

Öffi-Ausbau ÖVP präsentiert Schnellbahn für Zentralraum