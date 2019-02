In der Marktgemeinde Obritzberg-Rust ist innerhalb von kürzester Zeit ein veritabler Streit um den Standort des Beachvolleyballplatzes ausgebrochen. SP-Gemeinderat Josef Thoma schlägt in diesem Zusammenhang vor, den Pachtvertrag um drei Jahre zu verlängern, wie von geschäftsführendem Gemeinderat Franz Schalhas ausgehandelt. Man habe auf diese Weise genügend Zeit, um sich Gedanken über einen neuen Standort zu machen.

Diesem Argument kann man etwas abgewinnen.

Aber auch das Argument der VP hat viel Gewicht. Man hat in der Vergangenheit nachgedacht und denkt auch in der Gegenwart nach, um das Problem so rasch wie möglich zu lösen. Denn die entscheidende Frage, die sich jetzt stellt, ist die gleiche Frage, die sich in drei Jahren stellen wird: Wo siedle ich den Beachvolleyballplatz an? Jugendgemeinderat Thomas Amon hat in diesen Tagen jedenfalls alle Hände voll zu tun, weil er zu einer gütlichen Lösung gelangen möchte.