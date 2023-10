Herzogenburger Raumplaner jubilierten

Rund 150 geladene Gäste aus ganz NÖ kamen am vergangenen Freitag zum 30-jährigen Firmenjubiläum der Kommunaldialog Raumplanung GmbH sowie zur Eröffnung des neuen Kompetenzzentrums für Raumplanung und GIS-Dienstleistungen. Gegründet wurde die Firma 1992 von Margit und Stefan Aufhauser – und sie berät aktuell über 50 Gemeinden in raumplanungsfachlichen und baurechtlichen Fragestellungen.

„Zu diesem besonderen Anlass möchten wir unsere tiefe Dankbarkeit für die Wertschätzung und Verbundenheit zum Ausdruck bringen, die uns unsere Partner in den Gemeinden und Partnerfirmen durch ihr Kommen und Mitfeiern demonstriert haben. Mit vielen von Ihnen pflegen wir eine fast 30-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit, die uns sehr am Herzen liegt“, so Geschäftsführerin Margit Aufhauser-Pinz.

Nicht nur das 30-jährige Jubiläum wurde gefeiert – in den vergangenen Jahren wurde von der Familie Aufhauser massiv in den Standort Herzogenburg investiert, wo alle Filialen gebündelt wurden. So ist in der Riefthalgasse ein neuer Bürostandort entstanden, wo das neue Kompetenzzentrum für Raumplanung und GIS-Dienstleistungen auf 270 Quadratmetern Bürofläche modernste Technologie mit idealen Arbeitsbedingungen verbindet, um Raumplanungslösungen für die zukünftigen Herausforderungen zu schaffen. Zudem entstanden in den vergangenen zwei Jahren hier auch zehn neue Arbeitsplätze. Mit dem neuen Bürogebäude ist man nun gerüstet, um in eine erfolgreiche Zukunft zu gehen – mit einem sehr jungen Team und dem Sohn des Gründerehepaars, Georg Aufhauser, an der Spitze, kann man sich bereits jetzt auf die nächsten 30 Jahre freuen.

„Wir sind außerordentlich stolz darauf, unseren Kunden garantieren zu können, dass Kommunaldialog auch in der Zukunft mit dem gleichen Engagement an Raumplanungsaufgaben arbeiten wird, und das gemeinsam mit unseren Partnern aus Gemeinden und Unternehmen. Mit unserem Sohn Georg und dem gesamten Team von Kommunaldialog, das mit seinem breit gefächerten Fachwissen glänzt, sehen wir uns bestens für die kommenden Herausforderungen gewappnet“, erklärte Geschäftsführer Stefan Aufhauser.

Bei allen Gästen hat die Freude überwogen, dass nicht nur Arbeitsthemen die gemeinsamen Stunden prägten, sondern Zeit für persönliche Gespräche mit den Geschäftspartnern und auch den Familienmitgliedern des Teams von Kommunaldialog blieb, die nach einem Auftritt des Kabarettisten Jürgen Vogl, der – wie er betonte – nach dem Besuch der „National School Favoriten“ auch Raumplanung studiert und erst später zum Kabarett gewechselt ist, zum Buffet eingeladen wurden.