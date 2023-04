Applaus für Herzogenburger Stadtkapelle

Ein Aushängeschild für Herzogenburg ist die Stadt- und Jugendkapelle. Vor wenigen Tagen gastierte sie beim traditionellen Sänger- und Musikantenstammtisch im Kürbishof Diesmayr in Schaubing und erhielt für ihren Auftritt viel Applaus. Mit dabei waren unter anderem auch Sparkassendirektor Friedrich Stefan mit Gattin Maria, Gerti Hofbauer, Sandra Rittenschober, Fritzi Stoll und Volksschuldirektor Bernhard Moser. Der nächste Auftritt steht schon bevor, und zwar bei der Erstkommunion in St. Andrä am Sonntag, 16. April.

