Nach dem Ende der diversen Corona-bedingten Lockdowns ist der Kulturbetrieb in „Saschas Artzone II“ (An-merkung: im geschichtsträchtigen „Brauhaus“ – ehemaliges „Zistelberger-Gasthaus“ in der Traismaurer Innenstadt) wieder angelaufen. In den vergangenen Monaten wurde die Artzone weiterentwickelt und weitgehend fertiggestellt.

„Die vergangenen fünfzehn Monate waren alles andere als einfach, aber dennoch blicke ich nun schon wieder sehr optimistisch in die Zukunft. Nachdem die ersten Öffnungsschritte in Kraft sind und auch weitere angekündigt sind, wird hoffentlich bald wieder ein ‚Normalbetrieb‘ möglich sein“, erzählte der vielseitige Künstler und Entertainer Sascha Rier.

„Wir haben die Pause genutzt und ein tolles Jubliäums-Konzertprogramm zusammengestellt.“ Peter Paukowitsch, Highlights-Bandleader und Manager

In einem kleinen Rahmen hat es bereits erste Shows gegeben und auch das Juni-Programm konnte bereits weitgehend fixiert werden.

Am kommenden Wochenende (am Freitag, 4. Juni, und Samstag, 5. Juni, jeweils ab 19 Uhr) wird die Band „Highlights – Die Partyband aus Österreich“ in „Saschas Artzone“ konzertant in Erscheinung treten. „Wir haben die Corona-Pause genutzt und ein tolles Jubiläums-Konzertprogramm zusammengestellt. Es ist soweit: Highlights feiert Geburtstag. 30 Jahre sind nicht genug und wir haben noch einiges vor“, erzählte der Bandleader und Manager Peter Paukowitsch, der über viele Jahre auch ein fixer Bestandteil von „Saschas Travestieshows“ war.

„Dem Publikum wird ein Musikfeuerwerk aus 53 Musiktiteln verpackt in rund 70 Kostüme, inszeniert mit Videoanimationen, Requisiten und einer sehenswerten Bühnenkulisse zu einem aufregenden Konzertabend bei dem Ihre Ohren Augen machen werden, geboten“, fuhr Paukowitsch fort. Aufgrund der Corona-Bestimmungen werden die Konzerte im „Wohnzimmerfeeling“ (4er Bestuhlung am Tisch) abgehalten werden.

Um eine rechtzeitige Kartenreservierung wird aufgrund der beschränkten Besucherzahl gebeten. Die Konzertkarten sind online im Internet unter www.high-event.at/tickets erhältlich.

„Bereits ab Juni geht es wieder richtig los und an jedem zweiten Mittwoch im Monat wird die ‚Wirtshaus Jam Gang‘ mit Jan Scheer in der Art Zone bei freiem Eintritt auftreten. Gegen Ende Juni wird es weitere Travestieshows geben und im Juli ist ein Kooperationsprojekt mit dem bekannten Circus Pikard geplant“, berichtete Sascha Rier abschließend.