Austropop vom Feinsten in Herzogenburg

Volles Haus gab es am vergangenen Freitag im Herzogenburger Szenelokal „Mahlzig“. Dort brachten – nach eigenen Angaben – „Best of 2“, die zwei Schönsten und Besten von „Die Oidmodischen Hund“, der aus fünf Vollblutmusikern bestehenden Austropop-Band, Musik vom Feinsten. Der „Tastenklimperer“ Peter Atteneder und der „Joker“ Jürgen Schwammer, der immer für einen Spaß oder Witz zu haben ist, begeisterten das zahlreich erschienene Publikum – am meisten aber die „ewig junge“ Renate Achtsnit, die an diesem Abend ihren Eintritt in die verdiente Pension feierte. Mit dabei waren unter anderem auch Gerald Zöchinger, Michaela Kreitner, Michaela Mück, Maria Bernadetta Berndt, Thomas Vyborny und Anton Schlenz.