Country-Music-Night im Stift Herzogenburg

Ein Heimspiel – im wahrsten Sinne des Wortes – gab am vergangenen Samstag „Dazzling Dan“ Daniel Gutmann mit seiner Band „The Groovecake Factory“, als er im Augustinussaal des Stiftes mit seinen Musikern Clara Loibersbeck, Julian Vana und Robin Prischink bei der „Country-Music-Night“ zahlreiche Besucher begeisterte. Der vielseitige, aus Herzogenburg stammende Sänger ist Preisträger von mehreren nationalen und internationalen Gesangswettbewerben. Gutmann ist seit 2019 Ensemblemitglied des Staatstheaters am Münchner Gärtnerthater und dort unter anderem als Dandini in Rossinis „La Cenerentola“, als Papageno in Mozarts „Zauberflöte“ oder als Schaunard in Puccinis „La Bohème“ zu sehen und zu hören. Er konnte auch mit seiner Band bei vielen Country- Festivals schon zahlreiche Preise einheimsen.

In Herzogenburg begeisterten die Musiker unter anderem auch Vizebürgermeister Richard Waringer, Dieter und Gundis Pöhlmann, Otto und Erna Schandl, Jörg Rohringer, Wolfgang und Evi Högl, Getraud und Johann Andert, Michaela Wagner sowie Bernadette, Manfred und Philipp Gutmann.