Drei Ausnahmekünstler in Walpersdorf

Volles Haus – wie nicht anders zu erwarten – gab es am vergangenen Freitag im Schloss Walpersdorf, wo im Rahmen des „Jungen Podiums“ die aus Neidling stammende Mezzosopranistin Patricia Nolz und der vielseitige Herzogenburger Bariton Daniel Gutmann gemeinsam mit dem feinfühligen Pianisten Maximilian Kromer einen Liederabend der besonderen Art mit Werken von Robert Schumann gaben. Sie begeisterten mit bekannten Liedern wie „Liebesgarten“, „Lust der Sturmnacht“ und „Schöne Wiege meiner Leiden“ ihr zahlreich erschienenes Publikum und rissen es immer wieder zu tosendem Applaus hin. Patricia Nolz ist Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, Gutmann ist seit 2019 am Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz engagiert – und Maximilian Kromer ist als Solist und Kammermusiker Gast zahlreicher international führender Festivals und Konzerthäuser.

Unter den vielen Konzertbesuchern sah man neben den Eltern von Daniel Gutmann auch Josef und Elisabeth Prem, Renate Minarz, Eva Pipan, Rudolfine Servus mit ihrer Familie, Josef und Hermine Sonnleitner, Elisabeth Heuritsch und Oswald Egerer, Georges Villarmé sowie Friedrich Stefan, Martin Groiss und Margit Redlinghofer von der Sparkasse Herzogenburg.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.