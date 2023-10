Fünf Spitzenmusiker zu Gast im Schloss Walpersdorf

Der einzigartige Kontrabassist Dominik Wagner, Opus-Klassik-Preisträger 2022, präsentierte im Festsaal des Schlosses Walpersdorf im Kreise von hochkarätigen Künstlerfreunden wie Stargeiger Benjamin Schmid, Benedict Mitterbauer an der Viola, Jeremias Fliedl am Violoncello und Can Çakmur am Klavier seine enorme Vielseitigkeit. Die fünf Spitzenmusiker brachten Werke von Giovanni Bottesini, Franz Schuberts Forellenquintett, das Ave Maria und den Grand Tango von Astor Piazzolla sowie Georg Breinschmids Klavierquintett – und begeisterten damit die vielen Gäste, die aus nah und fern angereist waren. Unter ihnen sah man auch den Herzogenburger Notar Harald Gruber mit Gattin Doris, den Arzt Oswald Egerer, Walter Dörflinger, Andreas und Margit Kickinger, Hermine und Josef Sonnleitner, Josef und Elisabeth Prem sowie die Ärzte Bernd Servus und Christine Schiller-Servus mit Rudolfine Servus. Das nächste Walpersdorfer Schlosskonzert gibt es unter dem Titel „Klangliche Opulenz“ am Samstag, 11. November.