„Heimspiel“ im Herzogenburger Reitherhaus

Es gab zwar kein „volles Haus“, aber jenen Besuchern, die am vergangenen Donnerstag zum Open-Air-Clubkonzert „La Prière“ ins Kulturzentrum Reitherhaus am Herzogenburger Rathausplatz gekommen waren, hat es gefallen. Martin Arnold und erstmals Pianist Mike Herting begeisterten die Besucher im Rahmen der „Heimspiel“-Konzerte im etwas kühlen Garten. Der vielseitige Musiker Mike Herting begann in den 80er- Jahren unter anderem als Produzent zu arbeiten. Der Welthit „New York, Rio, Tokyo“ von der Gruppe „Trio Rio“ sowie das Album „Shilly Shally“ von „Fritz Brause“ entstanden unter seiner Betreuung ebenso wie CDs von Senta Berger und Uli Tukur.

Neben seiner Tätigkeit als Instrumentalist ist Mike Herting als Komponist des Musicals „Yellow Line“ sowie zahlreichen Theater- und Filmmusiken hervorgetreten.

Unter den Besuchern sah man auch die Obfrau der Interessensgemeinschaft der Wirtschaft, Evelyne Moser-Bruckner, die Künstlerin Christine Huber, Volksschuldirektor Bernhard Moser, Martin und Annemarie Bugl sowie Christa Weninghofer. Das nächste Open-Air-Clubkonzert geht dann am Donnerstag, 24. August, über die Bühne — an diesem Tag sind unter dem Titel „Starry Nights“ Simon Zöchbauer, Judith Schwarz und David Six zu hören.