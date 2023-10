Herzogenburger Sinfonieorchester spielte auf

Seit mehr als 20 Jahren belebt das Herzogenburger Sinfonieorchester das musikalische Geschehen in der Region Traisental. Neben der Förderung junger musikalischer Talente aus der näheren Umgebung und dem alljährlichen Neujahrskonzert tritt das Orchester im Laufe des Jahres bei diversen Veranstaltungen und in unterschiedlichen Besetzungen in Erscheinung. Erstmals hat es nun am vergangenen Samstag im Augustinussaal des Stiftes neue Wege beschritten und mit dem Konzertformat „Herzogenburg con temporær“ Musik aus dem 20. und 21. Jahrhundert präsentiert. Die Kombination aus bereits etablierten und für diesen Abend neu geschriebenen Werken hat die Lebendigkeit und stilistische Vielfalt der zeitgenössischen Musikszene widerspiegelt. Symbolisch stand hierfür der Titel „Ich warf eine Rose ins Meer …“ – die Rose als Sinnbild für die blühenden Kompositionen und die sich ausbreitenden Wellen als Metapher für das wachsende Verständnis für zeitgenössische Musik, das sich nur durch die Interpretation dieser Werke entfalten kann.

