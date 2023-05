Nicht leicht hatte es Hans Peter Schnurrer am vergangenen Samstag mit seiner „Three Men Jam“-Band, denn zwei Konzerte in unmittelbarer Nähe und dazu das Einöder Feuerwehrfest lockten doch einige Stammgäste weg, die sonst immer in seiner TimeOut-SportsBar zu finden sind. Nichtsdestotrotz fanden doch Christine Sodek, Henny Prem, Walter Matzka sowie Judith und Monika Pfeiffer den Weg dorthin und erlebten einen Abend in gemütlicher Atmosphäre.

