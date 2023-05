Bläserklassen zeigten ihr Können

Am Freitag, 26. Mai, stellten sich die Bläserklassen der 3. und 4. Klasse der Volksschulen Perschling und Würmla in einem Konzert gemeinsam mit einem Vorspielabend der Klassen von Mirjam Schiestl, Zsolt Simon und Mihaly Bojti (Klarinette, Trompete, Tenorhorn, Horn und Posaune) und dem Jugendorchester des Musikschulverbandes NÖ Mitte im Gemeindehof in Perschling dem Publikum vor.

Die Musikvereine Würmla und Murstetten sorgten für die notwendige Tontechnik und die Bewirtung in der Pause. Die Darbietungen der Schülerinnen und Schüler sowie der Ensembles wurden von den Besucherinnen und Besuchern mit langem Applaus belohnt.

