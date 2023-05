Bläserkorps Hollenburg-Wagram lädt zu Konzert

Nach den schwierigen Corona- Jahren ist wieder Alltag beim Bläserkorps Hollenburg-Wagram (Gründungsjahr 1946) eingekehrt. Derzeit befindet man sich in der Intensiv- Probenphase für das „Sommerkonzert“, das am Sonntag, 4. Juni, ab 17 Uhr im Innenhof des Weinguts Brachmann in Wagram (Geymüllergasse 4, unmittelbar neben dem ehemaligen Geschäftslokal Kaufhaus Ratzer) stattfinden wird.

Unter der musikalischen Leitung von Kapellmeisterin Sophie Hofstätter-Stöger wird ein abwechslungsreiches Konzertprogramm für verschiedenste Musikgeschmäcker dargeboten werden. Das Jugendorchester „VIVACE VIVENTE“ unter der Leitung von Philipp Gruber wird dabei ebenfalls konzertant in Erscheinung treten und sein Können unter Beweis stellen.

In den vergangenen Wochen hatte die Stammkapelle als auch das Jugendorchester bereits zahlreiche Auftritte in verschiedenster Form zu bewältigen. „Die letzten Jahre waren alles andere als einfach und wir sind froh, dass sich das Vereinsleben normalisiert hat und die aktive Musikausübung wieder im Vordergrund steht. Für heuer haben wir ein Sommerkonzert (Anmerkung: Anfang Juni) und ein Kirchenkonzert (Anmerkung Ende November) geplant“, erklärt Musikvereins- Obmann Johann Wilthan junior.

Weiters: „Das Jugendorchester 'VIVACE VIVENTE' war vor Kurzem bei der Muttertagsfeier im Landgasthof Huber musikalisch im Einsatz. Kürzlich hat auch der 'Tag der Instrumente' im Probelokal in Hollenburg stattgefunden. Zahlreiche Kinder konnten dabei verschiedenste Instrumente ausprobieren und in den Probenbetrieb beim Jugendorchester hineinschnuppern.“

Unmittelbar nach dem Sommerkonzert liegt der Hauptfokus des Bläserkorps bei den Vorbereitungen für das Brassfestival, das heuer von 16. bis 18. Juni am Hauptplatz in Traismauer stattfinden wird.

