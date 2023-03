Schlosskapelle Walpersdorf: Begeisterung um Auner-Quartett

Beim traditionellen Frühlingskonzert in der Walpersdorfer Schlosskapelle präsentierte sich heuer das famose österreichische Auner-Quartett, Gewinner des renommierten Eugéne Ysaÿe-Wettbewerbes in Belgien, mit Mozart, Beethoven und Schubert und läutete mit dem Frühlingsstimmen-Walzer von Johann Strauss konzertant den Frühlingsbeginn ein. Das junge Streichquartett, das heuer sein zehnjähriges Bestehen feiert, gehört zu den führenden Ensembles in Österreich und gastiert regelmäßig auf wichtigen Podien der internationalen Musikwelt in ganz Europa, Südamerika und vielen anderen Ländern.

Es wirkte in zahlreichen Rundfunk- und Fernsehproduktionen mit und veröffentlichte vielfältige CD-Einspielungen, die von der Fachpresse hoch gelobt wurden.

In Walpersdorf begeisterten die Musiker neben Gästen aus Wien, Salzburg und Eisenstadt unter anderem auch Landtagsabgeordnete Doris Schmidl, Waltraud und Stephan Frotz, Marialuise Koch und Ursula Liebmann.

