Irische Klänge in Murstetten

„Ciunas“, jene Band, die bereits mehrmals auf der Bühne des Gasthauses "Zum schwarzen Ochsen" gastierte, gab am vergangenen Donnerstag ein Konzert der Gefühle der Freiheit und irischer Stimmung. Peter Aschenbrenner (Flöte, Whistles, Sopransaxofon, Bodhrán, Gesang), Toni Burger (Geige, Spoons, Gesang), Eddie McLachlan (Gitarre, Bouzouki, Spoons, Gesang), Tibor Kövesdi (Bass) und Agnes Milewski (Gesang, Gitarre) brachten Songs, Reels, Polkas und Jigs, die das Feuer der irischen Musik spürbar machten. Das zahlreiche und begeisterte Publikum entließ „Ciunas“ erst nach einer percussionlastigen Draufgabe. Jakub Veliskosky sorgte für Licht und Ton, das Team rund um Gastwirt Walter Kahri bot perfektes Service. Eventmanager Franz Mader lud in seiner Eröffnungsrede zu den nächsten Konzertterminen ein: Am Mittwoch, 9. August, wird Joni Madden mit "Family Affair" und am Freitag, 29. August, wird das Sommerfest mit den „Best Friends“ die Sommerkonzertreihe abschließen.