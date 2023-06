Jazz-Gitti begeisterte in Murstetten

Jazz-Gitti und ihre „Disco-Killers“ haben ein bejubeltes Konzert auf die Bühne des Gasthauses „Zum schwarzen Ochsen“ gegeben. Mit ihren „Buam“ Thomas Strobl (Gitarre), Rainer Sokal (Tasteninstrumente), Michael Scheikl (Bass) und Lucas Müller (Drums) brachte sie einen Ausschnitt ihrer großen Hits, beeindruckte mit ihrer unvergleichlichen Stimme und erzählte einige Geschichten aus ihrem langem Künstlerleben.

Routiniert brachten Jazz-Gitti und die Band einen runden Konzertabend, der auch Ausflüge in den Jazz und in die Filmmusik beinhaltete. Nach dem Konzert bot Jazz Gitti zahlreiche CDs und ihr Buch „Ich habe gelebt“, Erinnerungen, an, signierte Tonträger und Bücher, gab Autogramme und stellte sich für Fotos mit den Konzertbesuchern zur Verfügung. Für Licht und Ton sorgte Günther Weber, Walter Kahri und das Wirtshausteam sorgten für perfektes Service.

Nun ist eine Weile Pause, Franz Mader hatte in seiner Begrüßung das nächste Konzert für 27. Juli angekündigt. An diesem Tag wird die Band „Ciunas“ auftreten.