Klangerlebnis in der Herzogenburger Stiftskirche

Es ist schon eine schöne Tradition geworden, dass Heinz Ferlesch mit Barucco und dem Chor Ad Libitum im Sommer im Stift gastiert. Heuer füllen zu Maria Himmelfahrt am Dienstag, 15. August, um 19.30 Uhr die Klänge von Claudio Monteverdis „Marienvesper“ die barocke Stiftskirche. Orchester, Chor und sechs Gesangssolisten kreieren ein Klangerlebnis, das die Besucherinnen und Besucher ins 17. Jahrhundert zurückversetzt. Monteverdis „Marienvesper“ ist ein Schlüsselwerk der abendländischen Kunstmusik und markierte einen Wendepunkt in der Musikgeschichte: Entstanden im Jahr 1610, lässt sich aus dem Werk der Übergang der Renaissance zum Barock beispiellos heraushören. Die Polyphonie, die kunstvolle Ausprägung der Mehrstimmigkeit, trifft in diesem Spätwerk der Renaissance bereits auf den neu aufkommenden Generalbassstil mit Sologesang – ein zur Entstehungszeit nahezu revolutionäres Aufeinanderprallen alter und neuer musikalischer Welten.

Als Gesangssolisten sind die Sopranistinnen Christina Andersson und Cornelia Horak, die Tenöre Tore Tom Denys und Bernd Oliver Fröhlich sowie Matthias Helm und Ulfried Staber als Baritons zu hören. Tickets gibt es unter ticket@barucco.com und unter 0699/14260576.