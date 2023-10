Königlicher Sound in Herzogenburg

Mit dem Herzogenburger Urgestein Leopold Hasenzagl am Schlagzeug ist die Royal-Sound-Group fixer Bestandteil der heimischen Musikszene. Joschi Jahrmann, Andreas Nestelberger und Franz Griessler komplettieren die Band – und gemeinsam bringen sie die besten Klassiker der Pop- und Rockmusik auf die Bühne. So geschehen auch am vergangenen Freitag, als sie in der vollbesetzten TimeOut-Sportsbar von Hans Peter Schnurrer in der St. Pöltner Straße die zahlreichen Besucher begeisterten. Mit dabei waren auch Herta Jaklitsch, Gaby Fessl, Lisa Wondriska, Herbert und Erika Tabery, Traude Kreimel, Helga und Hans Peter Schmidtbauer, Edith und August Willach sowie Margit und Kurt Kern. Anja Bertl half fleißig aus, sodass Hans Peter Schnurrer nicht so schnell ins Schwitzen kam.