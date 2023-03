Live-Auftritt hat begeistert

In der Eventlocation von „Saschas Art-Zone“ in Traismauer gastierten „Big John Whitfield and the Vienna-Soul-Society & Dina Höblinger“. Unter den zahlreichen Besuchern befanden sich Stadtrat Rudolf Hofmann, der wissenschaftliche Leiter des Nussdorfer Urzeitmuseums, Christoph Blesl, und der Unternehmer und ehemalige Obmann der St. Pöltner Wirte-Vereinigung Georg Loichtl.

Seit „Big John Whitfield“ vor Jahren (2001) seinen Lebensmittelpunkt von Oklahoma City/USA über Griechenland und die Türkei nach Wien verlegt hat, ist er als Schwergewicht der österreichischen Musik- und Partyszene einfach nicht mehr wegzudenken. Gemeinsam mit seiner Band und der Herzogenburgerin Sängerin Dina Höblinger wurden bekannte Klassiker von Barry White, The Temptations, Stevie Wonder oder James Brown intoniert und zum Besten gegeben. Das Publikum dankte mit Applaus, schwang sogar das Tanzbein.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.