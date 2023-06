Musikalisches Erlebnis in Herzogenburg

Ein besonderes musikalisches Erlebnis gab es am vergangenen Freitag im Herzogenburger Gasthaus Mahlzig, wo die von der afrikanischer Lebensweise inspirierte Sängerin Juliane Stieglitz – die Tochter eines Iren und einer Österreicherin verbrachte sieben Jahre in Südafrika – gemeinsam mit dem Purkerdorfer Jazzpianisten, Sänger und Produzenten Clemens Schaller auftrat. Das Duo brachte Programm zu Gehör, das zum Teil aus den goldenen 50er-Jahren und Liedern zum Mitsingen und Mitschunkeln bestand.

Seit Anfang der 90er-Jahre ist Juliane Stieglitz, die auch als Stimmtrainerin tätig ist, in der Türkei, der Schweiz oder Deutschland und natürlich auch im Inland unterwegs, wo sie in der Hofburg, im Wiener Rathaus, dem Palais Auersperg oder am Mönchsberg in Salzburg auftritt. Ihre dunkle, tiefe Stimmfärbung lässt den Blues als bewegend und den Jazz als melancholisch-berührend erklingen. Ihre Emotion schöpft sie aus dem Soul, gepaart mit der Luftigkeit des Pop.

In Herzogenburg mit dabei waren auch Christa Klement-Krail, Anton Schlenz, Annemarie Mück sowie Michael, Isabella, Marcel und Marvin Vermeulen.