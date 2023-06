Perschlingtaler Streicherinnen überzeugten

Musiklehrerin Merike Hilmar und Musiklehrer Luke Cleghorn luden mit ihren Schülerinnen zum Klassenabend „Violine und Cello“ in den Gemeindesaal in Perschling. 16 Schülerinnen des Musikschulverbandes NÖ-Mitte aus den Gemeinden Kapelln, Perschling und Würmla stellten nicht nur Solostücke vor, bei denen sie von der jeweiligen Lehrkraft am Klavier begleitet wurden, sondern traten auch als gemeinsames Ensemble auf. Auffallend bei der gelungenen Präsentation war, dass abgesehen von Luke Cleghorn nur weibliche Musikerinnen auftraten und dass Schülerinnen im ersten Lernjahr mit denen, die schon länger Geige spielen, gemeinsam musizierten. Der Konzertnachmittag des Musikschulverbandes NÖ-Mitte zeigte jedenfalls das große Interesse und die große Freude am Erlernen von Geige, Cello und Kontrabass.