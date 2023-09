Premiere im Herzogenburger Nökiss-Stadl

Im Rahmen der Nökiss hatte am vergangenen Samstag bei der „Mixed-Generation-Party“ die junge Band „Just some Strangers“ im Stadl ihren ersten Live-Auftritt und dabei einen Riesenerfolg. Benjamin Gaßner hat schon in der Volksschulzeit davon gesprochen, dass er einmal eine Band gründen möchte. Nun hat er es geschafft. Er spielt Gitarre und E-Guitar, gemeinsam mit Hannah Zederbauer, die Lead-Sängerin der Gruppe, hat er bereits einige Songs komponiert – Benjamin komponiert, Hannah textet. Weitere Mitglieder der Band sind Miriam Goldgruber – sie spielt Keyboard, Violine und singt, Jakob Fromhund ergänzt die Gruppe perfekt am Schlagzeug. Vor wenigen Tagen durfte die Band bei Poldi Denk die ersten Songs im Tonstudio aufnehmen.

Bei der „Mixed-Generation-Party“ dabei waren auch Anna Ziselsberger, Rosi Zederbauer, Moritz Helm, Judith Pfeifer, Renate Minarz, die Ärzte Bernd Servus und Christine Schiller-Servus, Christa Weninghofer sowie Bettina Kittel und Alexandra Kittel-Völkl.