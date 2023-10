Rock 'n' Roll vom Feinsten in Traismauer

Ausgezeichnet besucht war ein Konzertabend in Saschas Artzone, der diesmal ganz im Zeichen des Rock 'n' Rolls stand. Das Team rund um den vielseitigen Entertainer und Travestiekünstler Sascha Rier konnte dazu auch Schuldirektor Harald Blamauer, den Leiter der „Traismaurer Krippenspielschar“ Gotthard Klaus, den Unternehmer Jürgen Schöpf und das „Weinbegleiter–Urgestein“ Helmut Kern begrüßen. „The Ridin’ Dudes“, bestehend aus Gerhard „Benji“ Hösel, Pascal Komurka und Mika Stokkinen, stehen für gelebten Rockabilly- Lifestlye, authentischen Look auf der Bühne und humorvolle Moderationen. Bereits bei den ersten Nummern zogen sie das Publikum in ihren Bann und es wurde mitreißender Rock’ Roll und Blues von den roarin’ 50ies bis zu den rockin’ 70ies geboten. Dabei bot man Evergreens von mehreren Rock 'n' Roll-Giganten wie Elvis Presley, Chuck Berry oder Johnny Cash. Auch in den nächsten Tagen und Wochen folgen weitere Live- Konzerte in Saschas Artzone. Für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste sorgte das Team der Artzone.