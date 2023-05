Sängerin begeisterte in Traismauer

Anlässlich eines Konzertabends gastierte die Sängerin, Songschreiberin und Produzentin Juliane Stieglitz in Saschas Artzone. „Hausherr“ Sascha Rier konnte dazu auch Dieter Lutz mit Gattin Margit sowie mehrere Vereins- und Wirtschaftsvertreter begrüßen. Ein tolles Ambiente, gute Stimmung und die entsprechende Kulinarik trugen zu einem überaus gelungenen Abend bei. Im Mittelpunkt des Abends standen die Sängerin Juliane Stieglitz und Christoph Richter am Klavier. Mit einem bunten Programm von Soul bis hin zu Jazz wussten die beiden Künstler vollends zu überzeugen. Mit viel Applaus als auch mehreren Zugaben sowie einem gemütlichen Beisammensein nahm der Konzertabend einen würdigen Ausklang. Mit einem weiteren Konzertabend, dem letzten vor der „Sommerpause“, am Donnerstag, 25. Mai, ab 20 Uhr wird die „Frühjahrs– Konzert-Session“ in Saschas Artzone abgeschlossen werden. Zu Gast wird neuerlich die „Soul-Funk-Session” mit Big John Whitfield, Dina Höblinger und Special Guest Klara Klasnic sein.

