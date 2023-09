Saisonauftakt in Thalheim

Ein innovatives Werk mit spannenden Elementen und spezieller Orchestrierung präsentierte Obfrau Sandra Gruberbauer zu Saisonbeginn in Schloss Thalheim. Stargeigerin Lidia Baich, seit zwei Jahren Künstlerische Leiterin des Kulturvereines Schloss Thalheim Classic, spielte „The Other Seasons“. Inspiriert von Vivaldi, hat das Werk des zeitgenössischen Komponisten Aleksey Igudesman zusätzlich eine kulinarische und philosophische Ebene.

Die leidenschaftliche Kammermusikerin zeigte bei den „4 Seasons mit 12 Reasons and 24 Seasonings“ ihre musikalisch-künstlerische Vielseitigkeit und führte gleichzeitig als charmante Moderatorin durch das Programm. Begleitet wurde Baich vom Vienna Art Nouveau Orchestra, einem von ihr extra gegründeten Ensemble mit fabelhaften Musikerinnen und Musikern.

Mit dabei waren auch die Blumenspezialisten Michaela und Thomas Nentwich, Gery Keszler und Gründungspräsident Josef Renz.

Weiter geht es bereits am Freitag, 6. Oktober, um 19 Uhr: Marika Lichter, Dania Kinzer, Tanja Petrasek, Pablo Grande und Reinwald Kranner präsentieren Filmmelodien und Musicalhits.