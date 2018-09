Bis zu 400 Jahre alte Musik von Monteverdi, Falconieri, Buonamente und Kapsberger erklingt am Samstag, 29. September, ab 19.30 Uhr in der Stiftskirche, wenn das Ensemble Zeitgeist sein neues Programm „Monteverdi and friends“ zu Gehör bringt.

Ensemblekopf Klaus Haidl hat den Abend für das Konzert im Rahmen des Festivals Musica Sacra zusammen mit Festivalleiter Otto Kargl konzipiert. „Ich denke, dass uns sowohl mit der Instrumenten- als auch mit der Werk-Auswahl etwas ganz Bezauberndes gelungen ist.“

Unterstützt wird das Quartett von Organist Christoph Anzböck und den Sängerinnen Barbara Zidar-Willinger, Martina Daxböck und Anna Kargl. Auf den Auftritt in der Stiftskirche freut sich Musiker Klaus Haidl besonders. „Ich habe bereits gehört, dass der Klang in der Kirche sehr speziell sein soll. Das schätze ich sehr.“