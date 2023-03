Schloss Walpersdorf: Fulminanter Start in Saison

Einen fulminanten Auftakt gab es vergangenen Freitag zur heurigen Konzertsaison im Festsaal des Schlosses Walpersdorf, wo der faszinierende junge österreichische Musiker Kiron Atom Tellian mit einer exquisit virtuosen und facettenreichen Auswahl von Werken von Frédéric Chopin rund 300 Gäste nach Walpersdorf lockte. Sie wurden vom Kulturvereinsobmann Stephan Frotz begrüßt.

Der junge Klavier-Virtuose, der zu den ganz großen Talenten Österreichs zählt, hat bei seinem Konzert im vergangenen Jahr versprochen, die heurige Saison in Walpersdorf zu eröffnen: Er ist dafür eigens aus New York nach Österreich gekommen. Unter den vielen Besuchern in Walpersdorf sah man auch Margit und Michael Simon, Christine Sieberer, Mauritius Lenz mit Joachim Niewiadomski, Maria Zeitlhuber, die Ärzte Hans Speiser und Oswald Egerer, Elisabeth Heuritsch, Josef und Elisabeth Prem, Rudolfine Servus und Herta Stöger.

