Trachtenkapelle Inzersdorf-Getzersdorf spielte groß auf

Zum Frühlingskonzert lud die Trachtenkapelle Inzersdorf-Getzersdorf in die Mehrzweckhalle, wo auch das vor rund drei Jahren gegründete Jugendorchester „Musik-Ant'n“ aufspielte. Das Programm brachte für jeden etwas – von Franz Lehárs „Die lustige Witwe“ bis zu den „Pirates of the Caribbean“ war alles dabei und das zahlreich erschienene Publikum – die Halle war fast vollständig besetzt – sparte auch nicht mit Applaus.

Nach dem Konzert wartete ein reichhaltiges Buffet auf die Besucher – darunter waren auch Bürgermeister Ewald Gorth mit Ursula Muchitsch, Vizebürgermeister Karl Ernd, Josi und Hannes Daxelmüller, Claudia Lotter, Doris Mutenthaler, Maria Heidegger sowie Leopold und Annemarie Helm. Der nächste Termin der Trachtenkapelle ist der Dämmerschoppen am Samstag, 27. Mai, ebenfalls in der Mehrzweckhalle.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.