Traismauer: Artzone eröffnete Herbstsaison

Zur Eröffnung der Herbstsaison gastierte die neue Musikformation „Austropop hoch 3“ in der Eventlocation in Saschas Artzone in Traismauer: Chris Novi, Sascha Rier, Verena Gharibo, Niki Hojsa, Jürgen Schöpf und Elena Pfeifer (von links).

Foto: Günther Schwab