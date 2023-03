Traismauer: Gute Stimmung in „Saschas Artzone“

Die Formation t.a.f.k.a.O - „The artists formerly known as Ohrensausen“ gastierte in „Saschas Artzone“ in Traismauer. „Hausherr“ Sascha Rier konnte dazu auch Stadtrat Rudolf Hofmann, den wissenschaftlichen Leiter des Nussdorfer Urzeitmuseums Christoph Blesl, Gestaltungsvereinsobmann Reinhard Hass, Sportunion-Präsidentin Erika Loichtl und Kindergartendirektorin Marianne Appenzeller-Frühwirt begrüßen.

Ein tolles Ambiente, gute Stimmung als auch eine reichhaltige Kulinarik trugen zu einem überaus gelungenen Abend genauso bei wie die hervorragenden Stimmen von Bettina Höblinger, Uschi Wimmer und Johannes „Angie“ Angerer. Die Musizierfreude vom „Mastermind“ der Band, Augustinus Brunner, übertrug sich auch auf seine „Mitstreiter“ „Morchi“ Holzheu (Drums) und Gregor Horvath (Keyboard).

Mit einem Programm der Extraklasse als auch mit aktuellen Hits bewiesen die Musiker einmal mehr, dass sie noch keineswegs zum alten Eisen gehören. Mit lang anhaltendem Applaus als auch mehreren Zugaben sowie einem gemütlichen Beisammensein nahm der Konzertabend einen würdigen Ausklang.

