Traismauer: Jamsession in Saschas Artzone

Das Team rund um den vielseitigen Entertainer und Travestiekünstler Sascha Rier konnte dazu unter anderen die Trafikantin Dunja Teufl sowie weitere Vereins- und Wirtschaftsvertreter begrüßen. Der vielseitige Sänger Peter Dukes hat wiederum namhafte Vollblutmusiker, angeführt von Johannes Jahn (Sax), Michael Scheed (Guitar), Wolfo Schmidt (Keyboard), Kiko Perez (Bass), Tommy Böröcz (Drums), Rupert Mühlfellner (Percussions) und Sängerin Melanie Nischt um sich versammelt und gab sein neuestes Programm mit dem Titel „Duke's Wohnzimmer“ zum Besten. Dabei handelt es sich um eine „Jamsession“ auf hohem Niveau.

Die musikalischen Themen an diesem Abend waren der Soul der Early ’60s bis zur Neuzeit, Skurriles und Klassiker der Musikgeschichte, sowie Musik, die im Moment entsteht. Das Publikum wurde rasch in den Bann des hochklassigen Souls gezogen und es wurde ein unterhaltsamer Konzertabend mit Musik vom Feinsten. Auch in den nächsten Tagen und Wochen folgen weitere Live- Konzerte in Saschas Artzone. Für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste wurde durch das Artzone-Team bestens gesorgt.