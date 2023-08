In Herzogenburg war Andrang zu groß

Eigentlich sollten „Zoartbitter“ am vergangenen Samstag ja in der Herzogenburger Schupfengalerie auftreten, da es aber im Vorhinein so viele Kartenreservierungen gegeben hatte, ist man dann doch in den Garten des Kulturzentrums Reitherhaus ausgewichen, sonst wäre es zu eng geworden. Dort haben die sieben Musiker – Gitti Rummer-Bichler, Doris und Mex Hadwiger, Andreas Kvarda, Max Rummer, Uwe Hogl und Andy Winkler – mit musikalischen Geschichten sowie bekannten Melodien und handgestrickten Mundarttexten ihr Publikum vollauf begeistert. Unter den Gästen sah man auch Marianne Kalnay, Elisabeth Süss, Maria Zeitlhuber, Volksschuldirektor Bernhard Moser, Elisabeth Haberfellner sowie Fritz und Ursula Singer, die fleißig mitschunkelten.