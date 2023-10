„Von Gründorf“ gastierte in Traismauer

In der Eventlocation (Saal Obergeschoss) von „Saschas Artzone“ gastierten der Schlagersänger „Von Gründorf“, der zu den bekanntesten Udo-Jürgens-Interpreten im deutschsprachigen Raum zählt, und als „Special Guest“ Sabrina May. Unter den zahlreichen Besuchern fanden sich auch „Hausherr“ Sascha Rier und Kommerzialrat Dieter Lutz ein. „Von Gründorf“ ist nicht nur Sänger, sondern auch ein Entertainer, der sein Handwerk versteht. Dies bewies er auch beim Konzertabend in der Römerstadt. Sein Repertoire umfasst mehr als 100 Lieder von Udo Jürgens. Beim Konzert in Traismauer wurden natürlich auch die „Gassenhauer“ wie „Aber bitte mit Sahne“, „Das ehrenwerte Haus“ oder „Mit 66 Jahren“ zum Besten gegeben. Das Publikum sang dabei mit und es wurde ein stimmungsvoller und kurzweiliger Konzertabend. Auch in den nächsten Wochen wird es weitere Livekonzerte in der Eventlocation in Saschas Artzone / Schmankerlzone geben. Für das leibliche Wohl der zahlreichen Konzertgäste wurde durch das Artzone-Team bestens gesorgt.