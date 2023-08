Letztes „Heimspiel“ in Herzogenburg

Mit dem „Heimspiel“ von „Starry Nights“ ging am vergangenen Donnerstag im Kulturzentrum Reitherhaus diese Serie heuer zu Ende, die zahlreiche Musikinteressierte in die Traisenstadt lockte, denn fast alle Konzerte waren bis auf den letzten Platz besetzt. Die drei Musiker – Simon Zöchbauer, Judith Schwarz und David Six, seit vielen Jahren fixe Bestandteile der freien österreichischen Musikszene, sind erstmals in dieser Besetzung in Simons Heimatstadt aufgetreten. Dabei sind frei improvisierte Stücke und eigenen Kompositionen auf sphärische Klänge getroffen und haben dem Publikum ungeahnte Klanglandschaften eröffnet. Mit dabei waren diesmal Vizebürgermeister Richard Waringer, Doris und Harald Gruber, Fritz und Ursula Singer, Volksschuldirektor Bernhard Moser und Elisabeth Süss.