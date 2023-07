Kontrollgang in Herzogenburg

Siegfried Tatschl, Sozialarbeiter, Psychotherapeut, Supervisor und vor allem auch leidenschaftlicher Gärtner, setzt sich seit vielen Jahren für eine „essbare Landschaft“ und eine intakte Natur ein, indem er öffentliche Räume zu Obstgärten macht. Vergangene Woche war er mit zwei Bauhofmitarbeitern entlang der „Kostbaren Jubiläumsrunde“ unterwegs, um die Bäume, Blumen und Pflanzen zu kontrollieren. Dabei stachen ihm besonders die Blumen beim „Ötscherblick“ ins Auge, denn diese Pflanzenkombination dort ist einzigartig und bewundernswert.

Entstanden als Bürgerbeteiligungsprojekt zum 90-jährigen Jubiläum der Stadterhebung, erfüllt die begleitend mit Obstbäumen und -sträuchern bepflanzte „Kostbare Jubiläumsrunde“ unweit des Stadtzentrums mehrere Aspekte. Vor allem soll sie die Begegnung und Bewegung in der stadtnahen Kulturlandschaft fördern und anhand der Beschilderung interessantes ökologisches Wissen zu den Sorten selbst als auch zur Insektenwelt vermitteln. Geschenkbäume zu Jubiläen von Bewohnern schufen erste Beziehungen zu den Bäumen, schattige Rastplätze auf einer Steinmauer oder unter alten Bäumen bieten Gelegenheit, die Veränderungen im Jahreskreis von duftenden Blüten im Frühjahr bis zum ersten Reifen so mancher exotisch scheinender Früchte mitzuerleben. Maibeere, Indianerbanane, Herznuss, kernlose Zwetschke & Co. wollen Interesse wecken, vernascht und geliebt werden.