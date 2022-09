Traismaurer Tier-Drama sorgt für Empörung und Wut

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Meldung, die NÖN.at am vergangenen Dienstag exklusiv verbreitet hat, sorgte weit über die Grenzen der Region hinaus für Empörung und Wut:

Erschütterndes Bild VGT-Kundgebung vor Stallungen in Traismauer

Traismauer Tierhaltungs-Skandal: Gramer ist nicht gleich Gramer

Traismauer Missstände in Mastbetrieb: Konsequenzen gefordert

Der Verein gegen Tierfabriken, kurz VGT, hatte Alarm geschlagen: Im landwirtschaftlichen Betrieb von Franz Gramer in St. Georgen sind Schafe, Ziegen und Rinder unter fürchterlichen Bedingungen gehalten worden. Dokumentiert war das Ganze mit Bildern, die dem Verein anonym zugespielt wurden. Ein dazugehöriges Video spricht Bände.

Darin zu sehen sind, wie Rinder entweder in einem See aus Kot und Urin stehen oder gleich in der Gülle liegen.

In gleicher Weise verschmutzt präsentierten sich völlig abgemagerte Jungschafe und Jungziegen. Einige der Tiere waren dem Tod nahe oder bereits verendet.

Der VGT hat in der Folge doppelte Anzeige erstattet, einerseits bei der Bezirkshauptmannschaft, andererseits bei der Staatsanwaltschaft.

Dies erfolgte am Freitag der vorvergangenen Woche. Danach gab es eine rasche Reaktion: Am selben Tag gab es im Beisein der Polizei einen Lokalaugenschein der Amts-Tierärzte. Eine Tierärztin kümmerte sich um die gequälten Kreaturen. In aussichtslosen Fällen wurden die Tiere eingeschläfert.

Behörde prüft Tierhalteverbot

Am Montag stellten die Amtstierärzte bei einem neuerlichen Lokalaugenschein fest, dass die Gülle aus den Stallungen entfernt und eine Einstreuung (Strohauflage) vorgenommen wurde. „Auch weitere tierschutzrechtlich relevante Missstände sind beseitigt worden“, hält Bezirkshauptmann-Stellvertreter Christian Pehofer fest.

Was passiert weiter? „Die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten prüft nun weitere Maßnahmen wie die Erteilung eines Bescheides zur Behebung der Mängel unter Androhung eines Tierhalteverbotes beziehungsweise alternativ dazu den Ausspruch eines Tierhalteverbotes sowie die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren“, teilt Pehofer mit.

VGT-Sprecher David Richter ortete in einer Aussendung „Behördenversagen“, weil es bereits im Jahr 2013 eine Anzeige gegen den landwirtschaftlichen Betrieb mit gleichgearteten Vorwürfen gegeben hat.

Dazu betont die Bezirkshauptmannschaft, dass nach der Setzung von Sofortmaßnahmen im Jahr 2014 ein Maßnahmenbescheid ergangen ist, der nach intensivierten Kontrollen zuletzt aufgrund einer amtstierärztlichen Kontrolle 2015 als eingehalten eingestuft ist. Fortlaufend habe eine intensivierte Kontrolltätigkeit stattgefunden: „Im Zuge von amtstierärztlichen Kontrollen in den Jahren 2019 und 2020 konnte der Betrieb als unauffällig bezeichnet werden“, so Bezirkshauptmann-Stellvertreter Pehofer.

2013? Ja, damals eskalierte, wie ausführlich berichtet, ein Nachbarschaftskonflikt, weil Fliegen aus den Gramer-Ställen benachbarte Heurigen-Gäste belästigten. Dazu muss festgehalten werden, dass es den Nachbarn um die Tierhaltung schlechthin ging. Denn der Fliege auf dem Liptauerbrot ist es egal, ob sie zuerst auf einem Rind aus artgerechter oder nicht artgerechter Haltung gesessen ist. Als sich die Fronten verhärteten, war wenig später der VGT im Spiel.

„Ich entschuldige mich für die Zustände in aller Form“

Wie verantwortet sich nun Landwirt Franz Gramer? „Ich möchte mich für die in den Bildern/Videos vorgefundenen Zustände in aller Form entschuldigen. Ganz speziell richtet sich meine Entschuldigung an alle meine Berufskollegen, die ihre Tierhaltungen ordnungsgemäß führen.“

Man habe seit den früheren Beanstandungen vor einigen Jahren viele Maßnahmen umgesetzt.

Gramer: „Allerdings bedaure ich sehr, dass wir nicht erkannt haben, dass uns die arbeitswirtschaftliche Situation am Hof und gesundheitliche Rückenprobleme meinerseits im vergangenen halben Jahr wieder massiv überfordert haben. Zusätzlicher Druck durch Arbeitsspitzen in den verschiedenen Betriebssparten und die Folgen der Teuerung verschärften unsere Situation. Mir ist bewusst, dass dies keine Entschuldigung dafür ist, dass die Tierversorgung nicht ausreichend war und wir unserer Verantwortung gegenüber unseren Tieren nicht im erforderlichen Ausmaß nachgekommen sind.“

Er wisse, dass man in dieser Form nicht weitermachen könne: „Wir haben bereits zahlreiche Maßnahmen getroffen, um die Situation zu entschärfen sowie zu verbessern und wollen weiterhin alles dazu tun, so bald als möglich eine ordnungsgemäße Tierhaltung umzusetzen. Daher arbeite ich vollumfänglich mit den Behörden zusammen.“

Herbert Pfeffer: „Ich bin entsetzt und erschüttert“

Eine Reaktion gibt es auch von Bürgermeister Herbert Pfeffer: „Die Stadtgemeinde hat natürlich großes Interesse, dass die Quälerei ein sofortiges Ende hat und dementsprechend behördliche Konsequenzen gesetzt werden. Die Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten war in der Vergangenheit immer sehr gut und ich bin überzeugt, dass wir auch in dieser sehr, sehr traurigen Angelegenheit lösungsorientiert kooperieren werden.“

Pfeffer selbst sei auch als Tierfreund, der selbst zwei 16 Jahre alte Katzen habe, „entsetzt und erschüttert.“

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.