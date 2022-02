17-Jähriger gab nach Unfall in Herzogenburg Fersengeld

In der Nacht auf Dienstag, es war gegen etwa 2.30 Uhr, ereignete sich auf der Kremser-Straße in Herzogenburg ein Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht. Das Unfallfahrzeug, ein nicht aufrecht zugelassener Pkw, dürfte aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einem vor einem Wohnhaus geparkten Pkw kollidiert sein, der infolge durch die Einfriedung in den Vorgarten geschleudert wurde.

Durch den Lärm wurden Zeugen aus dem Schlaf gerissen, die den Lenker und eine Beifahrerin vom Unfallort flüchten sahen.

In seiner Panik musste das Duo eine Kennzeichentafel zurücklassen. Wenig später stand fest: Sie war gestohlen worden. Eine zweite Kennzeichentafel wurde dann ebenso wie eine des beschädigten Autos von der Straße entfernt.

Die Landesstraße 110 musste aufgrund der langwierigen Bergungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle für die Dauer von etwa einer Stunde gesperrt werden. Um die Bergung des Wracks kümmerten sich die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenburg-Stadt.

Die Polizisten der Inspektionen Herzogenburg und Prinzersdorf konnten danach einen 17-Jährigen aus 1040 Wien als Fahrzeuglenker ausforschen. Er wurde an seiner Wohnadresse angetroffen und zum Vorfall befragt. Nach anfänglichem Leugnen gestand der 17-Jährige, mit dem nicht für den Verkehr zugelassenen Pkw und unter Verwendung der gestohlenen Kennzeichen den Unfall verursacht zu haben. Der Bursch hat nicht einmal einen Führerschein.

Die Beifahrerin konnte ebenso in der Wohnung angetroffen werden.

Im Zuge einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung stellten die Beamten überdies verbotene Waffen (Schlagring und Teleskopschlagstock), Utensilien für den Suchtgiftgebrauch sowie pyrotechnische Gegenstände sicher.

Der 17-Jährige wurde bei der der Bezirkshauptmannschaft und der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.

