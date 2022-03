Welle der Solidarität für Ukraine in der Region St. Pölten

Nach den schrecklichen Kriegnachrichten aus der Ukraine und Bildern von zigtausenden flüchtenden Menschen rollt eine Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität durch die Region.

Ein erster Hilfstransport ging am Montag an die ukrainische Grenze. Ein Ehepaar aus der Ukraine und Polen hatte den Ober-Grafendorfer Bürgermeister Rainer Handlfinger kontaktiert, ob die Gemeinde eine Aktion starten könnte.

Mit dem Roten Kreuz rief die Privatinitiative zum Spenden auf. Die Ukrainerin ist Mitglied bei den ukrainischen Pfadfindern und hat eine Liste weitergeleitet, was dringend benötigt wird. Die Spenden hätten sogar die Kapazitätsgrenze gesprengt. Viele freiwillige Helfer kamen und halfen beim Sortieren und Aufteilen. Sattelschlepper bringen den Rest nach Krakau, wo es eine Anlaufstelle für die Spendengüter gibt.

„Büro geschlossen, die Firma steht“

Um Mitarbeiter und Freunde sorgen sich, neben den wirtschaftlichen Folgen, auch Unternehmen aus der Region. „Erschüttert“ zeigt sich angesichts der Vorgänge in der Ukraine die Voith-Konzernleitung. Die Sicherheit der Mitarbeiter habe in dieser Situation höchste Priorität. „Wir stehen in engem Austausch mit den wenigen ukrainischen Kollegen, die vor Ort für Voith arbeiten.“

Der Naturkosmetik-Produzent Styx aus Ober-Grafendorf ist seit 2005 in Kiew präsent. Von dort beliefert Styx 350 Apotheken und über 1.200 Kosmetiksalons in der Ukraine. „Das Büro ist geschlossen, die Firma steht“, sagt Wolfgang Stix. Drei seiner 15 Mitarbeiterinnen am ukrainischen Standort seien bereits nach Polen geflüchtet, der Fahrer wurde ins Militär einberufen.

Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter hat auch für DSM (der ehemaligen Erber Group mit Sitz in Getzersdorf) trotz begrenzten Engagements in der Ukraine oberste Priorität. „Wir unterstützen unsere sieben Kollegen und ihre Familien, die dort leben“, so Geschäftsführer Heinz Flatnitzer.

