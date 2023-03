Martin Dörsch sprach über Fotografie im Wandel

Im Beisein zahlreicher Kunstfreunde wurde in der Galerie des Kunstvereins „Fine Art“ im sogenannten „10er-Haus“ ein interessanter „Artist-Talk“ über die aktuellen Chancen und Herausforderungen von „Artificial Intelligence im Mediendesign“ mit Martin Dörsch abgehalten.

Nach der Begrüßung durch Kunstvereins-Obmann Bernhard Schneider stellte Konrad Stania den Kunstfotografen und Lektor an der Fachhochschule St. Pölten vor. Seit Sommer 2020 ist Dörsch auch der oberösterreichische Landesinnungsmeister der Berufsfotografen.

In seinem Vortrag sprach der Content-Creator und Educator über die Chancen und Herausforderungen von „Artificial Intelligence im Mediendesign“. „Durch meine Erfahrungen und meine Experimentierfreude kann ich auf einen bunten Blumenstrauß an Wissen und Know-How zurückgreifen. Meine Expertise ist immer auf Workflow und Umsetzbarkeit ausgerichtet“, sagte Martin Dörsch. Viele Projekte, an denen er selbst arbeite, seien darauf ausgelegt, das Wissen und die Erfahrungen aus den Projekten direkt an seine Kunden weiterzugeben und die Projekte damit umzusetzen. Dörsch erklärt selbstbewusst: „Dadurch profitieren sie von meinen Erfahrungen. Und deswegen kann ich ihre Projekte optimieren, damit sie schneller ans Ziel kommen.“

In den vergangenen zehn Jahren hat es einen relativ raschen Wandel in der Fotografie gegeben, neue Technologien haben zu einem Umbruch geführt. Mit Führungen und Besprechungen anhand von ausgestellten Werken wurde der informative „Artist-Talk“ abgerundet. Die aktuelle Kunstausstellung mit dem Titel „Magie & Illusionen“ (mit Werken von Martin Dörsch) ist nach telefonischer Vereinbarung noch bis 10. April zu sehen.

